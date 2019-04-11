Bsl 19. Hafta Özet | İstanbul Bbsk 74-82 Beşiktaş Sompo Japan
21 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında Beşiktaş Sompo Japan, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 82-74 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:14 Kaynak: Youtube
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