Son Dakika Haberleri: Bsl 22. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 69-77 Galatasaray Doğa Sigorta

Bsl 22. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 69-77 Galatasaray Doğa Sigorta

20 dakika önce

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Afyon deplasmanında galibiyetle döndü.

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Afyon deplasmanında galibiyetle döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:58 Kaynak: Youtube

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