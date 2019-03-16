Bsl 22. Hafta Özet | Afyon Belediyespor 69-77 Galatasaray Doğa Sigorta
20 dakika önce
Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray Doğa Sigorta, Afyon deplasmanında galibiyetle döndü.
Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi 22. hafta mücadelesinde Galatasaray
Doğa Sigorta
, Afyon
deplasmanında galibiyetle döndü.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:58 Kaynak: Youtube
Mbaye Diagne, Arsenal Forması Giyen Alex Iwobi'ye Sosyal Medyadan Küfür Etti
Gomis'te Ödeme Krizi! FIFA'ya Gidebilirler
İşte Galatasaray'ın Bursa Kadrosu! 2 Yıldız Yok
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi