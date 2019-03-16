Son Dakika Haberleri: Bsl 22. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 78-84 Türk Telekom

Bsl 22. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 78-84 Türk Telekom

55 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasının açılış maçında Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin uzatmaya giden maç sonunda 84-78 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasının açılış maçında Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin uzatmaya giden maç sonunda 84-78 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:23 Kaynak: Youtube

Türk Telekom, Genel
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