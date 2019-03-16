Bsl 22. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 78-84 Türk Telekom
55 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasının açılış maçında Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin uzatmaya giden maç sonunda 84-78 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasının açılış maçında Türk Telekom deplasmanda Bahçeşehir Koleji'nin uzatmaya giden maç sonunda 84-78 mağlup etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 04:23 Kaynak: Youtube
Sivasspor Hocası Hakan Keleş ile Fenerbahçeli Taraftarlar Tartıştı
Genç Kızları Dövüp Taciz Eden Magandaya 63 Yıl Hapis Cezası Verildi
Ünlü Market Zinciri Adese, 3 Şubesini Daha Kapattı
Türkiye'nin En Borçlu Belde Belediyesiydi, 10 Senede İmkansızı Başardılar