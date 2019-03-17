Son Dakika Haberleri: Bsl 22. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 63-69 Gaziantep Basketbol

Bsl 22. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 63-69 Gaziantep Basketbol

4 dakika önce

Son anlara kadar başa baş geçen mücadeleyi Gaziantep Basketbol kazanarak zirve yürüyüşüne devam etti.

Son anlara kadar başa baş geçen mücadeleyi Gaziantep Basketbol kazanarak zirve yürüyüşüne devam etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:49 Kaynak: Youtube

basketbol, Gaziantep, Genel
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