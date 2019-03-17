Bsl 22. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 63-69 Gaziantep Basketbol
4 dakika önce
Son anlara kadar başa baş geçen mücadeleyi Gaziantep Basketbol kazanarak zirve yürüyüşüne devam etti.
Son anlara kadar başa baş geçen mücadeleyi Gaziantep Basketbol kazanarak zirve yürüyüşüne devam etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:49 Kaynak: Youtube
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