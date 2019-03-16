Bsl 22. Hafta Özet | Tofaş 89-72 Adatıp Sakarya Bşb
20 dakika önce
Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Adatıp Sakarya BŞB ile karşılaştığı mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.
Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş
, Adatıp Sakarya
BŞB ile karşılaştığı mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:58 Kaynak: Youtube
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