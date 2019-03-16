Son Dakika Haberleri: Bsl 22. Hafta Özet | Tofaş 89-72 Adatıp Sakarya Bşb

Bsl 22. Hafta Özet | Tofaş 89-72 Adatıp Sakarya Bşb

20 dakika önce

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Adatıp Sakarya BŞB ile karşılaştığı mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.

Tahinicoğlu Basketbol Süper Ligi'nde Tofaş, Adatıp Sakarya BŞB ile karşılaştığı mücadeleyi farklı kazanmayı başardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:58 Kaynak: Youtube

Sakarya, Tofaş, Genel
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