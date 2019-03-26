Son Dakika Haberleri: Bsl 23. Hafta Özet | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 103-106 Bahçeşehir Koleji

Bsl 23. Hafta Özet | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 103-106 Bahçeşehir Koleji

10 dakika önce

İki kez uzatmaya giden karşılaşmada son anda kazanan Bahçeşehir Koleji oldu.

İki kez uzatmaya giden karşılaşmada son anda kazanan Bahçeşehir Koleji oldu. Ev sahibinde Kenneth Hayes, 47 sayı, 3 ribaund, 4 asist ile maçın en skorer ismi oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:41 Kaynak: Youtube

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