Bsl 23. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 85-67 Afyon Belediyespor
12 dakika önce
Haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor'u 18 sayı farkla mağlup etti.
Haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor'u 18 sayı farkla mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: Youtube
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