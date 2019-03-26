Son Dakika Haberleri: Bsl 23. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 85-67 Afyon Belediyespor

Bsl 23. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 85-67 Afyon Belediyespor

12 dakika önce

Haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor'u 18 sayı farkla mağlup etti.

Haftanın kapanış maçında Darüşşafaka Tekfen, Afyon Belediyespor'u 18 sayı farkla mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:39 Kaynak: Youtube

Afyon, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Genel
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