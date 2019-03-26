Bsl 23. Hafta Özet: Fenerbahçe Beko 89-56 Tofaş
9 dakika önce
Fenerbahçe Beko, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 33 sayı farkla kazandı.
Fenerbahçe Beko, baştan sona önde götürdüğü karşılaşmayı 33 sayı farkla kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 08:41 Kaynak: Youtube
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