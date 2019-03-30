Bsl 24. Hafta Özet | Bahçeşehir Koleji 86-92 Gaziantep Basketbol
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-86 yendi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Gaziantep Basketbol, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni 92-86 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 03:33 Kaynak: Youtube
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