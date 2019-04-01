Bsl 24. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yenerek üst üste 13. maçından da galip ayrıldı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes
, deplasmanda Beşiktaş
Sompo Japan'ı 95-92 yenerek üst üste 13. maçından da galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: Youtube
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