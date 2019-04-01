Son Dakika Haberleri: Bsl 24. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes

Bsl 24. Hafta Özet | Beşiktaş Sompo Japan 92-95 Anadolu Efes

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yenerek üst üste 13. maçından da galip ayrıldı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Beşiktaş Sompo Japan'ı 95-92 yenerek üst üste 13. maçından da galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:33 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Beşiktaş, Genel
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