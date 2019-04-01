Bsl 24. Hafta Özet | Galatasaray Doğa Sigorta 64-80 Darüşşafaka Tekfen
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda Galatasaray Doğa Sigorta'yı 80-64 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 10:23 Kaynak: Youtube
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