Bsl 24. Hafta Özet | Pınar Karşıyaka 81-88 Fenerbahçe Beko
30 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Pınar Karşıyaka'yı 88-81 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 09:53 Kaynak: Youtube
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