Son Dakika Haberleri: Bsl 25. Hafta Özet | Anadolu Efes 86-73 Bahçeşehir Koleji

Bsl 25. Hafta Özet | Anadolu Efes 86-73 Bahçeşehir Koleji

57 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:34 Kaynak: Youtube

Anadolu Efes, Genel
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