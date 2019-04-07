Bsl 25. Hafta Özet | Anadolu Efes 86-73 Bahçeşehir Koleji
57 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Anadolu Efes
, Bahçeşehir Koleji'ni 86-73 mağlup etti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 05:34 Kaynak: Youtube
Erkan Tan'dan Canlı Yayında Ekrem İmamoğlu'ya Skandal Sözler: Sen Daha Başkan Olmadın Oğlum!
Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor
Gökhan Özoğuz, Semiha Yıldırım Yorumuyla Sosyal Medyaya Damga Vurdu!