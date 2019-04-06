Son Dakika Haberleri: Bsl 25. Hafta Özet | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş

Bsl 25. Hafta Özet | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş

47 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:08 Kaynak: Youtube

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