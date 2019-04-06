Bsl 25. Hafta Özet | Arel Üniversitesi Büyükçekmece 72-102 Tofaş
47 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 102-72 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:08 Kaynak: Youtube
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