Bsl 25. Hafta Özet | Banvit 75-80 Galatasaray Doğa Sigorta
1 saat önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray Doğa Sigorta, deplasmanda Banvit'i 80-75 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 25. hafta karşılaşmasında Galatasaray
Doğa Sigorta
, deplasmanda Banvit
'i 80-75 mağlup etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:24 Kaynak: Youtube
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