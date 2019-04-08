Son Dakika Haberleri: Bsl 25. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 73-74 Beşiktaş Sompo Japan

Bsl 25. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 73-74 Beşiktaş Sompo Japan

24 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:04 Kaynak: Youtube

Beşiktaş, Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Darüşşafaka, Genel
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