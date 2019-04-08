Bsl 25. Hafta Özet | Darüşşafaka Tekfen 73-74 Beşiktaş Sompo Japan
24 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Beşiktaş Sompo Japan, Darüşşafaka Tekfen'i 74-73 yendi.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:04 Kaynak: Youtube
Beşiktaş'ın Ünlü Taraftar Grubu Çarşı'dan Yerel Seçim Göndermesi
Çaykur Rizespor Ağlarına 3 Gol Bırakan Güven Yalçın: Oyum Ljajic'e
Adem Ljajic: Eğer Burak Yılmaz Sezon Başında Gelseydi Daha Farklı Olurdu
Beşiktaş 16 Yıl Sonra Bir Maçta 7 Gol Attı