Bsl 25. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 93-70 İstanbul Bbsk
50 dakika önce
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-70 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:09 Kaynak: Youtube
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