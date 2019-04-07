Son Dakika Haberleri: Bsl 25. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 93-70 İstanbul Bbsk

Bsl 25. Hafta Özet | Fenerbahçe Beko 93-70 İstanbul Bbsk

50 dakika önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-70 yendi.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 93-70 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:09 Kaynak: Youtube

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Beko, Fenerbahçe, Genel
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