Son Dakika Haberleri: BSMMMO'da kazanan belli oldu

BSMMMO'da kazanan belli oldu

7 saat önce

Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı sona erdi.

BSMMMO'da kazanan belli oldu, System.String[]
Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası'nda seçim heyecanı sona erdi. 5 bin 21 üyesi olan odada 3 bin 100 üye oy kullandı. Oylamanın sonucunda Çağdaş Muhasebecilerin adayı Doğan Yılmaz, bin 660 oy alarak başkan seçildi.

Bursa Serbest Muhasebecileri Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) 23. Olağan Seçimi, BAOB Yerleşkesi'nde yapıldı. 2 dönemdir başkanlık yapan Ahmet Hikmet Sönmez'in aday olmadığı seçimde Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz ile Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman yarıştı. Sabah 09.00'dan itibaren 13 sandıkta başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar devam etti. 17.00 itibariyle oy kullanma işleminin sona ermesiyle beraber oyların sayımına geçildi.

Seçimde 3 bin 100 üye oy kullandı. Yapılan sayımda Çağdaş Muhasebecilerin Başkan Adayı Doğan Yılmaz bin 660 oy alarak bin 383 oy alan rakibi Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu Başkan Adayı Asım Karaman'ı geride bıraktı.

BSMMMO'nun yeni yönetim kurulunda görev alacak isimler şöyle: Çağdaş Muhasebecilerden Doğan Yılmaz, Nazan Özsoy, Fatma Çileradaş, Bircan Kılıç, İsmail Özdemir; Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu'ndan ise Asım Karaman, Fatih Arslan, Savaş Albayrak, Osman Yıldırım. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 07:09 Kaynak: İHA
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