BSMMMO'da 'online' dönem - Son Dakika

BSMMMO'da 'online' dönem

Korona virüs pandemisi ve ekonomik sonuçlarının iş dünyasını ve çalışma koşullarını eş zamanlı olarak kökten şekillendirdiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Salgın ile birlikte süreçleri uzaktan yönetmeyi sağlayacak teknolojilere olan ilgi yoğunlaşırken, bizler de meslek odası...

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Korona virüs pandemisi ve ekonomik sonuçlarının iş dünyasını ve çalışma koşullarını eş zamanlı olarak kökten şekillendirdiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Salgın ile birlikte süreçleri uzaktan yönetmeyi sağlayacak teknolojilere olan ilgi yoğunlaşırken, bizler de meslek odası olarak zorunlu olmadığı takdirde toplantı ve eğitim faaliyetlerimizi online olarak yapıyor, bizzat gelinmesi gereken durumlarda ise randevu ile hizmet veriyoruz" dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin iş dünyasına, çalışma koşullarına ve meslek odalarına yansıması ile ilgili görüşlerini paylaştı. Küresel salgının, kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre her alanda dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırdığını söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Hayatımızı tümüyle etkileyen Covid-19 salgını, iş dünyasında herkesi dijital dönüşüme yönlendiren ve bu süreci hızlandıran bir durum orta çıkardı. Bu durum, iş dünyasını gelecek dönemde teknoloji yatırımlarını artırması ve buna uygun personel yetiştirmesi veya istihdam etmesi konusunda da adeta zorunlu kıldı" dedi.

Randevulu sisteme geçildi

Meslek camiası olarak, pandemi öncesinde mesleki birçok hizmetlerini zaten elektronik ortama taşıdıklarını ifade eden BSMMMO Başkanı Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Pandemi ile birlikte sosyal hayatın ve sosyal etkinliklerimizin de online platforma taşındığına şahit oluyoruz. Küresel Covid-19 salgını ile birlikte üyelerimize sunduğumuz hizmetimiz ve etkinliklerimizde alışkanlıklarımızın dışına çıktık. Oda olarak, belirli periyotlarla düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız başta olmak üzere; eğitimlerimiz, kurslarımız ve faaliyetlerimizi online platforma taşıdık. Odamıza zorunlu olarak gelinmesini gerektiren iş ve işlemler için de randevulu sisteme geçiş sağladık. Hayatımızı tümüyle değiştiren bu süreç geçse dahi tüm dünyada teknolojik bir devrim gerçekleştiğini ve hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını düşünüyoruz." - BURSA

BSMMMO'da 'online' dönem

Doğan Yılmaz , Koronavirüs, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:58 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BSMMMO'da 'online' dönem - Son Dakika

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