Son Dakika Haberleri: BSMMMO’da yeni dönem başladı
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BSMMMO’da yeni dönem başladı

1 saat önce

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleşen tören ile 3 yıl sürecek olan görevlerini önceki dönem kurul temsilcilerinden devraldı.

BSMMMO’da yeni dönem başladı, System.String[]
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleşen tören ile 3 yıl sürecek olan görevlerini önceki dönem kurul temsilcilerinden devraldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28 
Bursa, Ekonomi
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