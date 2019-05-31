BSMMMO’da yeni dönem başladı
1 saat önce
Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleşen tören ile 3 yıl sürecek olan görevlerini önceki dönem kurul temsilcilerinden devraldı.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:28
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (BSMMMO) genel kurul ve seçimlerinin ardından göreve gelen yeni yönetim, denetleme ve disiplin kurulu kadroları, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleşen tören ile 3 yıl sürecek olan görevlerini önceki dönem kurul temsilcilerinden devraldı.
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