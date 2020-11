BSMMMO'dan Atatürk anması - Son Dakika

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca (BSMMMO) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 82'nci yıldönümü sebebiyle, Heykel'deki Atatürk Anıtı önünde, pandemi önlemleri çerçevesinde çelenk töreni ve basın açıklaması düzenlendi.

BSMMMO üyesi meslek mensuplarının katılımıyla gerçekleşen çelenk töreni, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Bugün burada, aldığı her karar, attığı her adım ile karanlığımıza aydınlık olup, yolumuza ışık tutan Ulu Önderimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Ölümünün 82'nci yılında O'nu ilk günkü sevgi, saygı, minnet ve sonsuz özlemle anıyoruz. O'nu ve bizim için yaptıklarını unutmadık, unutmayacağız. 10 Kasım sabahlarının verdiği hüznü; O'nu her geçen gün daha fazla anlayarak, ilkelerini yaşatarak sonsuz minnet ve özleme dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi. Çelenk töreni programı, BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz'ın konuşmasının ardından hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - BURSA