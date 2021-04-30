BSMMMO'dan iş insanlarına mektup - Son Dakika

BSMMMO'dan iş insanlarına mektup

30.04.2021 11:58
BSMMMO'dan iş insanlarına mektup, System.String[]

Firmalar bünyesinde bağımlı olarak çalışan mali müşavirlerin, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değer olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri...

Firmalar bünyesinde bağımlı olarak çalışan mali müşavirlerin, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değer olduğunu söyleyen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, "Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar konusunda farkındalıklarını ortaya koymak hedefiyle işletme sahiplerine hazırladığımız mektupları iş insanlarımıza gönderiyoruz" dedi.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Başkanı Doğan Yılmaz, Oda Yönetimi olarak, işletmeler bünyesinde bağımlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdüren meslektaşlarına yönelik gerçekleştirdikleri çalışma hakkında bilgi verdi. Bugün 5 bin 200 üyesi ve bin 250 civarı stajyeri ile BSMMMO'nun Bursa'daki en büyük akademik meslek odalarından biri olduğunu söyleyen Doğan Yılmaz, "Üyelerimizin 2 bin 473'ü serbest çalışmakta, geriye kalan 2 bin 727'si ise çeşitli şirketlerde bağımlı çalışarak meslek yaşamlarını sürdürmektedirler. İşletmeler bünyesinde bağımlı çalışan meslek mensuplarımız, çalıştıkları işletmeler için büyük bir değerdir. Bizler, Oda Yönetimi olarak bu değeri firma sahiplerine hatırlatmak ve meslektaşlarımızın çalıştıkları işletmelerde üstlendikleri sorumluluklar konusunda farkındalık ortaya koymak hedefiyle işletme sahiplerine birer mektup hazırladık ve iş insanlarımıza gönderdik" dedi.

Meslektaşlarının ciddi bir akademik eğitimden, yılları bulan staj süreci ve yeterlilik sınavlarından geçerek mali müşavirlik unvanını kullanmayı hak ettiklerini ve işletmeler için büyük bir değer taşıdıklarının altını çizen BSMMMO Başkanı Doğan Yılmaz, hazırladıkları mektupta da saygıdeğer iş insanlarına bunu hatırlatmak istediklerini kaydetti.

Mektup içeriğinden bahseden Doğan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mektubumuzda da ifade ettiğimiz üzere; işletmenin temeli muhasebe, güvencesi ise mali müşavirlerdir. Meslektaşlarımız, ciddi bir emek sonucunda elde ettikleri mesleki ruhsatları ile Türkiye genelinde 120 bin kişilik büyük ailemizin kıymetli birer üyesidirler. Bu yönüyle şirketlerin kalbi olan muhasebe departmanları, bilinmelidir ki güvenli ve yetkin ellere teslim edilmiştir. Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren mali müşavirlerle çalışan, onlara donanımlarına uygun pozisyon açan, ekonomik ve özlük hakları konusunda gerekli duyarlılığı gösteren işletmelerimiz hep kazanacak, kendini geleceğe taşıyacak ve nesiller boyu topluma hizmet etmeyi sürdüreceklerdir. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile tetiklenen ekonomik darboğazdan geçtiğimiz şu günlerde, Bursa ve Türkiye ekonomisi uğruna verilen örnek üretim mücadelelerinden ötürü de tüm değerli iş insanlarımıza yürekten teşekkür ediyoruz." - BURSA

BSMMMO'dan iş insanlarına mektup
BSMMMO'dan iş insanlarına mektup
BSMMMO'dan iş insanlarına mektup

Doğan Yılmaz, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel BSMMMO'dan iş insanlarına mektup - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor Kısıtlamanın ilk gününde e-Devlet'te sistem çöktü! Seyahat izin belgesi teknik bir arıza nedeniyle alınamıyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor İngiliz devi Tottenham, Altay'ı satmak istemeyen Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk teklifle geliyor Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor! Bakanlık güvence bedellerinin değerini koruması için çalışma başlattı Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Türkiye'ye de yayılan Hint varyantının belirtilerini sayan uzman isim: 2 ay sonra vakalarda patlama yaşanabilir Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Görüntü İstanbul'dan! Namaz kılmak için camiye girmek isteyen kadınları içeri sokmadılar Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Polonya'da bir sarayın altında 10 ton Nazi altını olduğu iddiasıyla kazı yapılacak Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı Eşini katledip cesedini halıya sarmıştı! Acılı evlat, ömür boyu süren dehşeti bir bir anlattı Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak
Hataylı futbolcular, Sergen Yalçın'ın Hataylı futbolcular, Sergen Yalçın'ın "Sahada görüşürüz" diye gözdağı verdi hocalarına Beşiktaş maçı için galibiyet sözü verdi         
11:54
50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı 50 yaşındaki oyuncu Hülya Duyar, kıvrak dans videosuyla sevenlerinden alkış topladı         
11:39
İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı İsrail'de 44 kişinin öldüğü katliam gibi kutlamanın görüntüleri ortaya çıktı         
11:14
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
Profesör Profesör "Acilen Genom Konsorsiyumu kurulmalı" sözleriyle uyardı: Kısa sürede iş çığrından çıkabilir         
09:50
Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın Tam kapanmanın ilk gününde trafik aldı başını gitti! Vatandaşlar da şaşkın         
09:43
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti Akılalmaz sahtekarlık! Cevizlerin içinden çıkanlar bu kadarına da pes dedirtti         
09:07
Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi Kütahya ve Kocaeli'de tam kapanma döneminde marketlerde satılan bazı ürünlere kısıtlama getirildi         
06:57
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım? Müge Anlı'yı bile şaşkına çeviren uygunsuz görüntü iddiası: Bu programda daha neler duyacağım?         
22:17
Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı Türkiye böyle veda mesajı görmedi! Aygün Aydın, Hakan Sabancı'yla sevgiliyken kazandığı parayı kalem kalem açıkladı         
20:56
İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak İş yerlerinin hazırladığı görevlendirme belgeleri 2 Mayıs gece yarısına kadar geçerli olacak         
19:28
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memura, esnafa ve ihtiyaç sahibi ailelere bayram müjdesi         
19:20
Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu Eşi Muammer Güzel'e şiddet uyguladığı için günlerce konuşulan Gülhan Güzel, değişimiyle Esra Erol'a damga vurdu         
16:01
Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı Arkadaşlarının sürekli arabasını istemesine kızdı, otomobilini bırakıp traktör aldı         
11:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 12:07:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BSMMMO'dan iş insanlarına mektup - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement