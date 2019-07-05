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BSMV'nin Binde 1'den Binde 2'ye Çıkarılması Planlanıyor

7 dakika önce

Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor Döviz alım-satım işlemlerine uygulanan Kambiyo Vergisinde artış planlanıyor.

BSMV'nin Binde 1'den Binde 2'ye Çıkarılması Planlanıyor, System.String[]
Bireysel döviz alımlarında Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor


Döviz alım-satım işlemlerine uygulanan Kambiyo Vergisinde artış planlanıyor. Daha önce dolarla mücadele için getirilen vergi, yüzde yüz arttırılmak isteniyor. Bireysel döviz alımlarında geçerli olacak BSMV artışı ile ilgili olarak detaylar!

Bireysel Döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin (BSMV) binde 1'den binde 2'ye çıkarılması planlanıyor. Söz konusu planda Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi 10 katına kadar çıkarma yetkisi de öngörülüyor.

Mayıs ayında kambiyo vergisi, spekülatif amaçla döviz alım-satımı yapılmasını caydırıcı hale getirmek ve vergi gelirlerini artırmak için daha önceden de uygulanan yüzde 0,1'lik seviyeye yeniden getirilmiş, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden binde 1 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tahsil edileceği açıklanmıştı.

BSMV'nin Binde 1'den Binde 2'ye Çıkarılması Planlanıyor
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:06 Kaynak: Teknotalk.com
Sigorta, Teknoloji
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