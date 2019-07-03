Son Dakika Haberleri: BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor
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BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor

1 saat önce

Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor, System.String[]
Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07 
Ekonomi
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