BSMV'nin binde 2'ye çıkarılması planlanıyor
1 saat önce
Reuters'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.
Reuters
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:07
'ta yer alan habere göre bireysel döviz alımlarında uygulanan Banka Sigorta
Muamele Vergisi'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması ve Cumhurbaşkanı
'na BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.
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