Son Dakika Haberleri: Bso ve Mmo Arasında "İndirim" Protokolü

Bso ve Mmo Arasında "İndirim" Protokolü

57 saniye önce

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Balıkesir İl Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.

Bso ve Mmo Arasında
Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Balıkesir İl Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.

İmzalanan protokolle, BSO üyelerinin üretim tesislerinde bulunan basınçlı kap ve kaldırma makinelerinin uygun çalıştığını tespit etmek için sözleşme süresince test ve denetimleri, MMO tarafından gerçekleştirilecek.

Protokol kapsamında, test ve denetim sonuçlarının raporlanması, raporların işletme yetkililerine verilmesi işi ile ilgili olarak yapılan periyodik kontrol uygunluk raporları hazırlama bedellerinde yüzde 25 indirim yapılacak.

Protokol, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Makine Mühendisleri İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Mustafa Boyuer tarafından imzalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:41 Kaynak: AA

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