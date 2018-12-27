Bso ve Mmo Arasında "İndirim" Protokolü

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Balıkesir İl Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.

Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve Makine Mühendisleri Odası (MMO) Balıkesir İl Temsilciliği arasında indirim protokolü imzalandı.



İmzalanan protokolle, BSO üyelerinin üretim tesislerinde bulunan basınçlı kap ve kaldırma makinelerinin uygun çalıştığını tespit etmek için sözleşme süresince test ve denetimleri, MMO tarafından gerçekleştirilecek.



Protokol kapsamında, test ve denetim sonuçlarının raporlanması, raporların işletme yetkililerine verilmesi işi ile ilgili olarak yapılan periyodik kontrol uygunluk raporları hazırlama bedellerinde yüzde 25 indirim yapılacak.



Protokol, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Hasan Ali Eğinlioğlu ve Makine Mühendisleri İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ömür Mustafa Boyuer tarafından imzalandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek

Kenan Sofuoğlu'ndan Büyük Tepki Çeken Paylaşımıyla İlgili Açıklama: Espri Katmak İstedim