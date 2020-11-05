BSS Medikal, ithal edilen infüzyon ve beslenme cihazlarını Türkiye'de üretecek - Son Dakika

BSS Medikal, ithal edilen infüzyon ve beslenme cihazlarını Türkiye'de üretecek

05.11.2020 11:37
BSS Medikal, ithal edilen infüzyon ve beslenme cihazlarını Türkiye'de üretecek, System.String[]

BSS Medikal, yurt dışından ithalatı yapılan infüzyon ve beslenme cihazlarının Türkiye'de üretimine başladı.

BSS Medikal, yurt dışından ithalatı yapılan infüzyon ve beslenme cihazlarının Türkiye'de üretimine başladı.

BSS Medikal'in açıklamasına göre, Iğdır'da 1.480 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 6 bin 480 metrekare alana kurulan infüzyon ve beslenme pompası fabrikası hizmete girdi.

Bugüne kadar yurt dışından ithal edilen infüzyon ve beslenme cihazlarının tamamen yerli ve milli olarak üretimine başlandı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan BSS Medikal Teknoloji Üst Yöneticisi (CTO) Hakan Hatipoğlu, yüzde 100 Türk olan firmanın, fabrika yatırımıyla geleceğin en yeni teknolojisini sektöre sunarak uluslararası bir marka oluşturma fikriyle kurulduğunu bildirdi.

Yerli ve milli üretim sayesinde bu cihazlara ödenen paraların artık Türkiye'de kalacağını kaydeden Hatipoğlu, "Olaya sadece döviz tasarrufu olarak bakmak yeterli değil. CE patentli ürünlerimiz yurt dışındaki emsallerden teknolojik olarak çok daha üstün ve kullanıcı dostu. Kolay kullanılabilir ve gelişmiş özellikler taşıyan tasarımlarımızla dünya medikal devlerine kolaylıkla ihracat yapacağız." açıklamasında bulundu.

Hatipoğlu, yoğun bakım başta olmak üzere yatan hastaların sağlığı açısından da üstün kalite standartlarında bir teknolojiye sahip olan BSS Medikal cihazları hakkında şu bilgileri verdi:

"Yıllardan beri başta İTÜ Biyomedikal Bölüm Başkanı Prof. Mustafa Kamaşak ve ekibiyle beraber inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını sürdürdük. Sonunda başarıyı elde ettik. Fabrikamızı da kurarak üretime başladık. Tek vardiya olarak yıllık 24 bin adetle başladığımız üretimi 72 bine çıkartma kapasitesine sahibiz. 2021'de bu hedefimize rahatlıkla ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Öncelikli hedefimiz yurt içindeki ihtiyacı karşılamak. Sonrasında ise ihracata geçerek, ülkemize döviz kazandırmak."

"Yurt dışından şimdiden talep gelmeye başladı"

Hakan Hatipoğlu, çalışmalarının ses getirdiğini ve ürünlerine şimdiden yurt dışından talep gelmeye başladığını bildirdi.

Sadece volümetrik infüzyon pompasının dünya ekonomisindeki pazar payının 10 milyar dolar olduğunu anlatan Hatipoğlu, "Öncelikli hedefimiz ülkemiz ve Türki Cumhuriyetler. Yakın bir gelecekte üretim üssümüzde artıracağımız kapasiteyle tüm dünyaya ihracat yapar hale geleceğiz." ifadelerini kulandı.

Hatipoğlu, başta ABD ve Almanya gibi medikal alandaki devlere ürününü pazarlayacak teknolojik üstünlüğe sahip olduklarını kaydederek, "Hatta Çin'in düşük fiyat vererek hakim olduğu tüm piyasalara girebilecek maliyette ürün geliştirme avantajına sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hem beslenme hem infüzyon pompalarının koronavirüs nedeniyle yoğun bakımda yatan hastalar için zorunlu hale geldiğini aktaran Hatipoğlu, "Salgın sonucu yoğun bakım ve entübe hasta sayısının artması beslenme ve infüzyon pompalarına duyulan ihtiyacı artırdı." ifadesini kullandı.

Hakan Hatipoğlu, Türkiye, Iğdır, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BSS Medikal, ithal edilen infüzyon ve beslenme cihazlarını Türkiye'de üretecek - Son Dakika Ekonomi


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