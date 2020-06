BT Sport açıkladı! Süper Lig, İngiltere'de canlı yayınlacak

İngiltere'de Bundesliga, Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi gibi birçok ligin yayıncısı olan BT Sport, Süper Lig'in de yayın haklarını satın aldığını açıkladı.



Açıklamada, sezon sonuna kadar her hafta sonu 3 maçın canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi. Bu hafta sonu yayınlanacak maçların Göztepe - Trabzonspor, Beşiktaş - Antalyaspor ve Rizespor - Galatasaray maçları olduğu açıklandı.





?? OFFICIAL:



BT Sport will be broadcasting games from the final 8?? rounds of the Turkish Süper Lig season, starting tonight ?????? pic.twitter.com/cJ1l8AkMZW



— Football on BT Sport (@btsportfootball) June 12, 2020

BT Sport'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda Radamel Falcao, Max Kruse, Kevin Prince Boateng, Mohammed Elneny, Gael Clichy ve Robinho'nun fotoğrafları yer aldı.