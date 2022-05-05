BT yöneticilerinin yüzde 85'i SASE teknolojisini daha çevik bir strateji unsuru olarak görüyor - Son Dakika

İş dünyasının geçtiğimiz iki yılda yakaladığı dijitalleşme ivmesi, BT yöneticilerini siber güvenlik konusunda yeni yaklaşımlara yönlendirdi. Uzaktan çalışmayla dağınık hale gelen iş ağlarının güvenliğini sağlamanın yeni yolu olarak ise Güvenli Ağ Erişim Hizmeti (SASE) teknolojisi öne çıktı. Futuriom tarafından 2022 Nisan'da 118 ticari kurum temsilcisinin katıldığı ankete göre, BT yöneticilerinin yüzde 85'inin SASE teknolojisini çevik bir siber güvenlik stratejisinin parçası olarak gördüğü tespit edildi.

Geçtiğimiz iki yılda iş dünyası dikkate değer bir dijitalleşme ivmesi yakaladı. McKinsey'in bir araştırmasına göre şirketler, pandemi döneminde dijital değişimleri 20 kat daha hızlı benimsedi. Bu hızlı dönüşüm, BT liderlerinin de siber güvenlik konusunda yeni yaklaşımlara yönelmesine yol açtı.

İş dünyasındaki dijitalleşme ivmesini değerlendiren Berqnet Genel Müdürü Hakan Hintoğlu, "Hızlanan dijitalleşme ve dağıtık hale gelen iş süreçleri, siber güvenlikte de yeni yaklaşımları beraberinde getirdi. Geleneksel teknolojilerin değişen siber tehdit ortamına ayak uyduramadığının fark edilmesiyle öne çıkan yeni yaklaşımlardan biri de Güvenli Ağ Erişim Hizmeti (Secure Access Service Edge | SASE) oldu. Futuriom tarafından yapılan bir ankete göre BT yöneticilerinin yüzde 85'i SASE teknolojisini şirketlerinin daha çevik bir siber güvenlik stratejisi uygulama çabasının parçası olarak görüyor. Bu kavram daha önceden bilinse de kurumsal düzeyde benimsenmesi ve yaygınlaşması geçtiğimiz iki yılda gerçekleşti. Berqnet olarak biz de Türkiye'nin ilk SASE çözümünü sunuyoruz" dedi.

SİBER GÜVENLİKTE KONSOLİDE PLATFORMLAR YÜKSELİYOR

Gartner, 2022 siber güvenlik ve risk yönetimi trendlerinde güvenlik işlevlerinin konsolidasyonunun, toplam sahip olma maliyetini düşüreceğine ve uzun vadede operasyonel verimliliği artırarak genel güvenliğin daha iyi olmasını sağlayacağına dikkat çekiyor. Ayrıca 2024'e kadar işletmelerin yüzde 30'unun aynı hizmet sağlayıcının bulutta sunacağı hizmet olarak Güvenlik Duvarı (FWaaS), Sıfır Güven Ağ Erişimi (ZTNA) ve Güvenli Web Ağ Geçidi (SWG) gibi temel hizmetleri benimseyeceğini vurguluyor. Bulut teknolojilerinin iş süreçlerinin merkezine yerleşmesinin her ölçekteki şirketi siber saldırılara daha açık hale getirdiğine dikkat çeken Hakan Hintoğlu, "Kurumsal ağlar giderek dağıtık ve karmaşık hale geliyor, bu da konsolide platformların öne çıkmasını beraberinde getiriyor. SASE kurumların ağ ve güvenlik işlevlerini, uç noktalara daha yakın çalışan ve ağ trafiğini geleneksel ağ hizmetlerine kıyasla daha hızlı dağıtan bir bulut hizmeti içinde birleştiriyor. Bu yeni mimari, FWaaS, ZTNA ve SWG gibi temel hizmetleri tek bir platformda bir araya getirerek hem 360 derece siber güvenlik, hem de kolay yönetilme olanağı sağlıyor. Berqnet olarak geliştirdiğimiz SASE çözümü ölçeklenebilirlik, kolay kurulum, düşük maliyet ve minimum donanım gereksinimi gibi avantajlarıyla modern şirketlerin siber güvenlik ihtiyaçlarına yanıt veriyor" ifadelerini kullandı.

"YENİ ÇALIŞMA DÜZENİNİN AĞ MİMARİSİ SASE"

Uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasıyla şirketlerin siber tehditlere karşı daha kırılgan hale geldiğini ve kurumsal ağı şube ve uzaktan çalışanlar için daha güvenli hale getirmenin yolunun SASE mimarisinden geçtiğini vurgulayan Hintoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Gartner 2025'e kadar her 5 kuruluştan 3'ünün SASE teknolojisinin benimsenmesi için gerekli stratejiye sahip olacağını öngörüyor. Siber güvenlik ve ağ yönetiminin geldiği son nokta olarak tanımlayabileceğimiz SASE, temeline aldığı Sıfır Güven yaklaşımıyla ağa erişmek isteyen her cihaz ve kullanıcıyı sürekli olarak kimlik doğrulamasına tabi tutuyor. Uzaktan çalışan kullanıcılar, yalnızca yetkilendirildikleri kurumsal verilere, gerekli koşulları sağladıkları müddetçe erişebiliyor. Merkezi yönetim, güvenli ağ erişimi ve sürekli izleme gibi avantajlarıyla şirketleri siber risklere karşı daha dayanıklı ve çevik hale getiren Berqnet SASE, yeni çalışma düzeninin ağ mimarisi olarak öne çıkıyor."