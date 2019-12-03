BTB Başkanı Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı, üçüncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin, "Ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaretler geldi. Hükümetimizin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı. Rakamlar 2020 yılı için moral oldu." ifadesini kullandı.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde yüzde 1,6 daralma yaşayan Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte toparlanma eğilimine girdiğini ifade eden Matlı, sıkıntılı sürecin geride kaldığını bildirdi.

Matlı, ekonomide büyüme sürecinin başladığına dair ilk somut işaretlerin geldiğini belirterek, "Türkiye ekonomisi 2019 yılı üçüncü çeyrek büyümesi beklentiler doğrultusunda yüzde 0,9 olarak gerçekleşti. Hükümetimizin aldığı önlem ve uyguladığı politikalar iş dünyasına olumlu yansıdı. Rakamlar 2020 yılı için moral oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Özer Matlı, geçen yılın ortalarında başlayan ve Türkiye'yi de etkisi altına alan ekonomik durgunluğun geride kaldığını vurguladı.

Gelecek için atılacak adımların artık daha da önem kazandığını belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve kalıcı büyüme için üretim odaklı, yüksek katma değer yaratan üretim modelini her alanda hayata geçirmemiz zaruri. Kalıcı büyüme için yatırımları teşvik eden reformlara öncelik verilmeli ve kalıcı büyüme istikrarı sağlanmalıdır. Reel sektörümüz için çok önemli ve değerli olan faiz indirimi politikasının olumlu etkilerini ilerleyen dönemde daha net göreceğiz. Bu nedenle reel sektör istihdam sağlamaya devam etmeli, Türkiye'nin gücüne güvenmeli ve daha fazla üretmelidir."