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BTB Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı mesajı

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

BTB Başkanı Matlı'dan Basın Bayramı mesajı, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Başkanı Özer Matlı,çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içerisinde yerine getiren değerli basın çalışanlarının çalışmalarını takdirle karşılandığını belirtti. Matlı "Basın kuruluşları, tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; basın meslek ilkeleri çerçevesinde,doğru bilgiyi hızlı ve objektif bir şekilde halka ulaştıran tüm basın çalışanlarımızın, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BURSA
Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:20 Kaynak: İHA
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