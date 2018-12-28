BTB’nin 2019 yılı bütçesi 5 milyon lira
1 saat önce
Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2019 yılı bütçesi önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5 milyon lira olarak kabul edildi.
Bursa
Ticaret Borsası'nın (BTB) 2019 yılı bütçesi önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5 milyon lira olarak kabul edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20
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