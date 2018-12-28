Son Dakika Haberleri: BTB’nin 2019 yılı bütçesi 5 milyon lira

BTB’nin 2019 yılı bütçesi 5 milyon lira

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2019 yılı bütçesi önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5 milyon lira olarak kabul edildi.

BTB’nin 2019 yılı bütçesi 5 milyon lira, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası'nın (BTB) 2019 yılı bütçesi önceki yıla göre yüzde 16'lık artışla 5 milyon lira olarak kabul edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:20 

Bursa, Ekonomi
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