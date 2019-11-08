BTB'nin işlem hacminde rekor artış

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, borsanın işlem hacminin bu yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21 artarak 3 milyar 78 milyon 480 bin 986 liraya ulaştığını bildirdi.

Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, Bursa'nın, ülkedeki en önemli gıda tarım ve hayvancılık kenti olduğunu, elde ettikleri işlem hacmiyle bunu kanıtladıklarını ifade etti.

BTB'nin yılın ocak-eylül döneminde son 5 yılın en yüksek tescil işlem hacmine ulaştığını belirten Matlı, şu bilgileri verdi:

"Şehir ve ülke ekonomisine üyelerimiz çok önemli katkı sağlamaktadır. 2019 yılında bir önceki ocak-eylül dönemine göre yüzde 21 ile büyüme rekoru kırarak, işlem hacmini 3 milyar 78 milyon 480 bin 986 lira yapmayı başardık."

Matlı, bu dönemde borsada en çok işlem gören ürünler arasında 725 milyon 891 bin lirayla zeytinin ilk sırada yer aldığını ifade etti. Matlı, şunları kaydetti:

"218 milyon 561 bin liralık işlem hacmiyle mısır ikinci, 217 milyon 172 bin lirayla yaş sebze meyve üçüncü, 157 milyon 735 bin lirayla canlı hayvan dördüncü, 147 milyon 349 bin lirayla da büyükbaş, küçükbaş et beşinci sırada yer aldı. İnanıyoruz ki hep birlikte daha çok çalışarak, daha fazla üreteceğiz. Sonuçta da ülke ekonomimiz büyüyecek ve hep birlikte kalkınacağız."