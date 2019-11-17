Son Dakika Haberleri: BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı: "Kasım ayında adeta baharı yaşıyoruz"
Son Dakika Ekonomi BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı: 'Kasım ayında adeta baharı yaşıyoruz' - Son Dakika Ekonomi

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı: "Kasım ayında adeta baharı yaşıyoruz"

6 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kasım ayında adeta baharın yaşandığını belirterek, "Yaşanan bu iklimsel değişiklikler aslında çiftçimizin üretim yapabilmek için tohum ekememesi anlamına geliyor.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Matlı:

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, kasım ayında adeta baharın yaşandığını belirterek, "Yaşanan bu iklimsel değişiklikler aslında çiftçimizin üretim yapabilmek için tohum ekememesi anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi de olan Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişiklikleriyle artık kış aylarının ılık geçtiğini, yaz aylarında ise şiddetli yağışların görüldüğünü hatırlattı.

Yıllara göre hazırlanan iklim raporlarının, son 150 senede dünyanın sıcaklık derecesinin her geçen gün arttığını gösterdiğini belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Kasım ayında adeta baharı yaşıyoruz. Yaşanan bu iklimsel değişiklikler aslında çiftçimizin üretim yapabilmek için tohum ekememesi anlamına geliyor. Türkiye'nin, kaynaklarını en etkin biçimde kullanabilmesi için yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermesi gerekir. Ayrıca kırsal kalkınma destekleri arasında yenilenebilir enerjiyle ilgili sera yapımı, jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgar enerjisi üretim tesislerinin yapımı konusunda sunulan Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma ve IPARD Destekleri ile 2020 yılının sonuna kadar faaliyete başlayacak yenilenebilir enerji üretim tesisleri yatırımları için kira, irtifak hakkı ve kullanma izni bedellerinin yalnızca yüzde 15'ini ödeme imkanı gibi devletimizin sunduğu fırsatlardan en etkin şekilde yararlanarak küresel ısınmadan kaynaklı risklerimizi minimize ederken cari açığa ve istihdama da ciddi manada katkı sağlayabiliriz."

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:48 Kaynak: AA
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