BTC-e Operatörü Kara Para Aklama Suçunu İtiraf Etti

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ABD Adalet Bakanlığı, kripto para borsası BTC-e'nin eski operatörü Alexander Vinnik'in kara para aklama komplosuna karıştığını kabul ettiğini duyurdu. Vinnik'in yönetiminde BTC-e, 2011'den 2017'ye kadar milyarlarca dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi ve Mt. Gox hack olayıyla doğrudan ilişkilendirildi.

BTC-e Operatörü Suçunu İtiraf Etti

ABD Adalet Bakanlığı, kısa bir süre önce bir basın açıklaması yaparak, kripto para borsası BTC-e'nin eski yöneticilerinden Alexander Vinnik'in kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini duyurdu. Vinnik, 2011 ile 2017 yılları arasında BTC-e'nin yöneticiliğini yapmış ve bu dönemde platform, bir milyondan fazla kullanıcıya 9 milyar dolardan fazla işlem hacmi sağlamıştı.

BTC-e borsası, 300.000 Bitcoin'in aklanması sürecinde kullanıldıktan sonra, Mt. Gox borsasının hacklenmesiyle ilişkilendirilmiş ve Vinnik 2017 yılında gözaltına alınmıştı. Vinnik'in tutuklanması sonrası, ABD, Rusya ve Fransa gibi ülkeler Yunanistan'ı Vinnik'i kendilerine iade etmeye ikna etmeye çalıştılar. Sonunda Fransa'nın girişimleriyle Vinnik, beş yıl hapis cezasına çarptırıldı ve daha sonra ABD'ye iade edildi.

Adalet Bakanlığı, BTC-e'nin ABD'de resmi bir para transfer işletmesi olarak kayıtlı olmadığını, hiçbir müşteri tanıma veya kara para aklamayı önleme prosedürü uygulamadığını ve müşteri verileri toplamadığını belirtti. Bununla birlikte Vinnik'in BTC-e adına sahte şirketler üzerinden fiat para dönüşümleri gerçekleştirdiği de vurgulandı.

Yapılan açıklamalara göre, borsa fidye yazılımı saldırıları ve hack olayları gibi çeşitli suç faaliyetlerinden elde edilen fonları kabul etmiş. Vinnik bu faaliyetler sonucu doğan yaklaşık 121 milyon dolarlık zarardan doğrudan sorumlu tutuluyor. Adalet Bakan Yardımcısı Lisa Monaco, bu davayı, Adalet Bakanlığı'nın uluslararası iş birlikleri ve kripto para piyasalarını düzenleme çabalarının bir göstergesi olarak değerlendirdi ve mağdurlara tazminat ödeme konusundaki kararlılıklarını dile getirdi.