Son Dakika Haberleri: Btc türk yeni malatyaspor: 0-4
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Btc türk yeni malatyaspor: 0-4

10 dakika önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay (x), Sedat Ağçay (x) (Dk. 63 Faty x), Pinto (xx), Canteras (x), Ante Kulusic (x), Orgill (xx), Moke (x) (Dk. 89 Cebrail Karayel), Aydın (x) (Dk.

Btc türk yeni malatyaspor: 0-4, System.String[]

STAT: Eryaman
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xx), Bahtiyar Birinci (xx), Yusuf Bozdoğan (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan Çelikay (x), Sedat Ağçay (x) (Dk. 63 Faty x), Pinto (xx), Canteras (x), Ante Kulusic (x), Orgill (xx), Moke (x) (Dk. 89 Cebrail Karayel), Aydın (x) (Dk. 61 Mehmet Sak x), Pazdan (x), İlhan Parlak (x), Kitsiou (x)
BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: Fornolle (xx), Robin (xx), Mustafa (xx), Sakıb (xx) Chebake (xx), Acquah (xx), Donald (xx), Guilherme (xxx) (Dk. 88 Özer Özdemir x), Chaalali (xx) (Dk. 73 Murat xx),  Bifouma (xxx) (Dk. 81 Rahman Buğra Çağıran x), Jahovic (xx)
GOLLER: Dk. 27 Jahovic, Dk. 33 Bifouma, Dk. 43 Guilherme, Dk. 82 Donald (BTC Türk Y. Malatyaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 76 Kitsiou (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Kulisic, Kitsiou, Pinto (MKE Ankaragücü) - Donald, Chaalali, Acquah (BTC Türk Y. Malatyaspor)

Süper Lig 4'üncü hafta karşılaşmasında MKE Ankaragücü sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Karşılaşmadan BTC Türk Yeni Malatyaspor 4-0 galip ayrıldı.

27'nci dakikada konuk ekip Jahovic ile öne geçti. Sol kanattan hareketlenen Bifouma son çizgiden topu kale sahasına çevirdi, Pazdan'nın müdahalesinde yükseklik kazanan topu Guilherme kafa ile indirdi Jahovic'in sert vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
33'üncü dakikada Bifouma farkı ikiye çıkardı. Guilherme'den aldığı topla kaleci ile karşı karşıya kalan Bifouma yerden bir vuruşla Korcan'ı mağlup etti: 0-2.
43'üncü dakikada Guilherme farkı 3'e çıkardı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Brezilyalı oyuncu şık bir vuruşla takımının üçüncü golünü kaydetti: 0-3.
74'üncü dakikada İlhan Parlak'ın soldan ceza sahasına girerek çektiği şut arka direkten auta çıktı.
82'nci dakikada Issam Chebake'nin çektiği şut kaleci Korcan'dan döndü. Dönen topu Mitchell Donald ağlara gönderdi: 0-4.
Öte yandan Ankaragücü taraftarı, başkan Mehmet Yiğiner'i ve yönetimini istifaya davet etti.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 07:04 Kaynak: DHA
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