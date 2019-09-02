Btc türk yeni malatyaspor - aytemiz alanyaspor: 2-3 (yeniden)

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Alper Ulusoy, Mehmet Metin, Özgür Ertem

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Özer, Hadebe (Dk. 46 Acquah), Mina, Sakıb, Robin, Donald, Bifouma, Guilherme (Dk. 46 Chaaleli), Fofana (Dk. 67 Eren), Jahovic

AYTEMİZ ALANYASPOR: Marafona - Juanfran, Welinton, Caulker, N'Sakala, Siopis (Dk. 80 Musa), Ceyhun, Efecan, Bakasetas (Dk.74 Tzavellas), Fernandes (Dk.59 Salih) Cisse

GOLLER: Dk. 47 Bifouma, Dk. 56.Jahovic, (BTC Türk Yeni Malatyaspor) - Dk. 19 Ceyhun, Dk. 22 Fernandes, Dk. 44 Cisse (Aytemiz Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Özer, Sakıb, Chaaleli, Donald (BTC Türk Yeni Malatyaspor) - Siopis, N'Sakala (Alanyaspor)

Süper Lig'in 3'üncü haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, sahasında Alanyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

10'uncu dakikada sağ kanatta topla buluşan Bifouma, bekletmeden topu kale önüne gönderdi. Topa Fofana'dan önce vuran Alanyaspor savunması gole izin vermedi.

19'uncu dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Juanfran ortaladı. Ceza sahası içindeki Ceyhun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

22'nci dakika gelişen Alanyaspor atağında topla buluşan Fernandes, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes, kaleci Fernolle'nin sağından topu ağlara gönderdi: 0-2.

26'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşta Guilherme direkt kaleyi düşündü. Kaleci Marafona, çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Jahovic, rakip ceza sahası dışından kaleyi çaprazdan gören noktadan şutunu çekti, kaleci Marafona topu tek hamlede kontrol etti.

44'üncü dakika atılan pasla savunma arkasına sarkan Papiss Cisse, farkı 3'e çıkardı: 0-3.

Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

47'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye indirdi. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Bifouma'nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

56'ncı dakikada ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Jahovic'in sert şutunda, top kalecinin sağından ağlara gitti: 2-3.

77'nci dakikada Jahovic ile duvar pası yapan Bifouma'nın şutunda savunma araya girdi. Topu tekrardan önünde bulan Bifouma'nın sert şutunda top kaleci Marafona'da kaldı.

90+2'nci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Donald, topu ağlara gönderdi. Ancak yan hakemin uyarısıyla pozisyonun ofsayt olduğu değerlendirilerek gol geçersiz sayıldı.

Karşılaşma, Alanyaspor'un 3-2'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.