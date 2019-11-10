BTC Turk Yeni Malatyaspor maçından notlar

GÖZTEPE ATATÜRK'Ü ANDI

Göztepeli futbolcular, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümünde oynanan Yeni Malatyaspor maçında ısınmak için sahaya Atatürk tişörtleriyle çıktılar. Sarı-kırmızılılar, İstiklal Marşı öncesinde ise sahaya çıkarken İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün, "Minnet ve şükranla anıyoruz" yazılı pankartını taşıdı. Bu esnada stat hoparlöründe Atatürk'ün en sevdiği şarkı olan Vardar Ovası çaldı. Skorbordda ise, "Saygı ile anıyoruz ve arıyoruz" yazısı yansıtıldı. Siyah renkli Atatürk'ün fotoğrafının yer aldığı tişörtler giyip Atatürk atkıları takan taraftarlar ise tribünlerde dev boyutta ay-yıldızlı bayraklar ve Atatürk posterleri açtı.

GÖZTEPE'DE PALUT'UN İLK MAÇI

Göztepe'de istifa eden teknik direktör Tamer Tuna 'nın yerine göreve gelen İlhan Palut, sarı-kırmızılı ekibin başında dün ilk kez sahaya çıktı. Daha önce 1. Lig ekibi Hatayspor 'da teknik direktörlük yapan Palut aynı zamanda Süper Lig'de de ilk kez teknik direktör olarak görev yaptı. Maçta esame listesine UEFA Pro Lisans belgesi olmayan Palut'un yerine Antrenör Ersan Parlatan'ın adı teknik direktör olarak yazıldı.

KOMBİNE PROTESTOSU

Göztepeli taraftarlar maç öncesi sezonun ikinci yarısında hizmete girecek kulübün yeni stadı Gürsel Aksel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin cuma günü açıklanan kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Taraftarlar, "Biletler çok ucuz 5 bin lira yapsana" ve "Müşteri değiliz Göztepeliyiz" tezahüratlarıyla yönetimin belirlediği kombine fiyatlarını protesto etti.

EV SAHİBİNDE EKSİK ÇOK

Yeni Malatyaspor önünde kritik bir maça çıkan Göztepe'de özellikle orta alanda önemli eksikler vardı. Sarı-kırmızılı ekipte orta saha oyuncusu Poko maça yetişemezken, Mossoro da Trabzonspor maçında 4 sarı karta ulaştığı için forma giyemedi. Takımda iki oyuncunun dışında Sanneh cezalı, Hakan da sakat olduğu için forma giyemedi. Trabzonspor maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Gassama ise iyileşerek takıma döndü. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç Göztepe'ye karşı forma giyemedi.

İKİ YILDIZ SAHADA

Göztepe'de yeni teknik direktör İlhan Palut, dün Malatyaspor karşısında iki yıldızını sahaya sürdü. Trabzon maçında sahada yer almayan Serdar ve Napoleoni kanatlardaki görev yerine geri döndü. Palut, iki haftadır 11'de oynayan Halil'i yedek kulübesine çekerken yerine Serdar'a şans verdi. Cezalı Mossoro'nun yerine de Napoleoni ilk 11'e dahil oldu.

SERGEN YALÇIN CEZALI JAHOVİC İLK KEZ RAKİP

Yeni Malatyaspor'un geçen hafta oynadığı Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören ve 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın , Göztepe maçında tribündeydi. Göztepe'nin 2016-2017 ile 2017-2018 sezonunun ilk yarısında formasını terleten ve attığı gollerle takımın Süper Lig'e çıkmasında büyük pay sahibi olan Adis Jahovic, Yeni Malatya ekibinin kadrosunda eski takımına rakip oldu. Daha önce Konyaspor ile sarı-kırmızılı ekibe karşı Konya'da forma giyen Jahovic, İzmir'de ilk kez sarı-kırmızılı taraftarların karşısına rakip olarak çıktı. Göztepeliler, maç öncesi Jahovic'in adı anons edildiğinde yuhaladı.

STAT YİNE DOLDU

Göztepe taraftarı Yeni Malatyaspor randevusuna büyük ilgi gösterdi. Hafta içinde satışa çıkan maç biletleri tamamen tükenirken Bornova Stadı'nın tribünleri kritik maçta tamamen doldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor galibiyetinin moraliyle statta atkı, bayrak ve pankartlarla karnaval havası estirdi. Göztepelilerin maç öncesi yeni teknik direktör İlhan Palut ve futbolcuları tribünlere çağırarak moral verdi.

GÖZTEPE ÖNDE ÇIKTI

Göztepe ile Yeni Malatyaspor, lig tarihinde 15. randevularına çıktı. İki takım arasında daha önce oynanan müsabakalarda İzmir ekibi rakibine karşı 6 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan mağlup ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 müsabakada da gülen taraf çıkmadı. Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.

- İzmir