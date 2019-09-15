Btc türk yeni malatyaspor maçının ardından

Metin Diyadin: Gol yediğimizdeki kırılganlığı aşamadık

Sergen Yalçın: Böyle bir sonuca ihtiyacımız vardı





Ercan ATA - Nesrin AYDIN YALDIZ - Haluk KARAASLAN/ ANKARA - TFF Süper Lig'in 4'üncü haftasında BTC Türk Yeni Malatyaspor, MKE Ankaragücü'nü 4-0'la geçerken, müsabakanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

MKE Ankargücü Teknik Direktörü Metin Diyadin, "Maça başlarken rakibimizi analiz ettiğimizde zaten bize gelene kadar da Trabzon ve Başakşehir gibi takımlarla oynadığında pas organizasyonunu iyi yapan ve 3'üncü bölgede iyi oynayan bir takım. Mevcut kadromuzla beraber iyi kapanarak kontra ataklarla pozisyon üretmeyi istedik. Rakip arkada boşluk verebiliyor. İlk 20 dakika o direncimiz vardı. Birkaç tane çok net olmasa da pozisyonumuz vardı. Yediğimiz gol kırılgan olduğumuzu gösterdi. Önemli olan geriye döndüğünüzdeki tepki. Golü yiyince de o kırılganlık ortaya çıktı. Çok organize olan takımla oynadığımızı biliyorduk. Hem oyuncuları hem kadro derinliği hem fizik kaliteleri ortaya çıktı. İkinci golü yedikten sonra kolay değil, maalesef görüntü olarak geriye düşmeden götürebilmek. İyi bit takıma karşı kaybettik. Ligin iyi takımı olduğunu düşünüyorum. Benim de ilk maçımda gördüğüm oyuncularımın fizik kaliteleri ve organizasyon olarak gerideydik. Yine söylediğim gibi ilk 20 dakikalık bölümdeki o direnci sürdürüp Orgill ile olsun ilhanla olsun gol bulup ancak böyle götürebiliriz. Rakibimizle aramızdaki farklar pas ve fiziksel kalite sonucu doğurdu" ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: BÖYLE BİR SONUCA İHTİYACIMIZ VARDI

BTC Türk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise oyun anlamında istediklerini sahaya yansıttıklarını belirterek, "Son iki haftayı mağlubiyetle kapattık ama oyun anlamında güçlü oyunlar sergiledik, bireysel hatalar sahadan mağlup ayrılmamıza neden oldu. Özellikle milli takım arasında bireysel toplantılar yaptık nasıl oynamamız gerektiğiyle ilgili uygulamalı olarak çalıştık. Böyle bir sonuca moral olarak ihtiyacımız vardı. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyunsal anlamda iyi bir oyun oynadığımız için çok mutluyuz" dedi.