BTCChina kapanıyor! Çin'in ilk kripto para borsasıydı

Çin medyasında yer alan habere göre, ülkenin ilk ve en uzun geçmişe sahip kripto borsası olan BTCChina Çin hükümetinin son dönem politikası nedeniyle kripto para işlemlerini sonlandırma kararı aldı.

10 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

2011 yılında Şangay'da kurulan BTCChina, dünyanın önde gelen dijital varlık işlem platformlarından biriydi. Kuruluşun Singapur birimi ZG.COM'un ise Dubaili bir kripto fonu tarafından devralınacağı ifade edildi.

KRİPTO PARALARDA ÇİN ETKİSİ

Çin'in bankalar ve Alipay'e kripto para işlemi yapmama çağrısı, maden kapanmaları ve en büyük 3. bankasının kripto para işlemlerini yasaklaması kripto paralar üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu.