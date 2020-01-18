BtckTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar - Son Dakika
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BtckTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı takımın başındaOlgucan KALKAN / - Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında BtcTurk Malatyaspor'u konuk etti.

BtckTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar, System.String[]

Başakşehir iç sahada 8 maçtır kaybetmiyor

- Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı takımın başında

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında BtcTurk Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalarken, Tokat'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Yeni Malatyaspor karşısında Süper Lig'in 17'nci haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 11'inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Mehmet Topal'ın yerine Mahmut Tekdemir'i ilk 11'de görevlendirdi. Kaleyi Mert Günok'a emanet eden Buruk, savunma hattını Caiçara, Ponck, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahanın ortasında Mahmut Tekdemir ve İrfan Can'a şans tanıyan Okan Buruk, kanatlarda Visca ve Elia'yı sahaya sürdü. Buruk'un gol yollarındaki tercihleri ise Demba Ba ve Enzo Crivelli oldu.

BAŞAKŞEHİR İÇ SAHADA 8 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligin ilk 2 haftasını puansız geçen Medipol Başakşehir, sonrasında oynadığı 15 maçta 9 galibiyet ve 6 beraberlik elde etti. 33 puanla 2'nci sırada bulunan turuncu lacivertli ekip, iç sahada da 8 maçtır kaybetmiyor. Taraftarı önündeki son mağlubiyetini Süper Lig'in 2'nci haftasında Fenerbahçe karşısında yaşayan Başakşehir, sonrasında çıktığı 8 maçta 5 galibiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

YENİ MALATYASPOR'DA ALİ RAVCI TAKIMIN BAŞINDA

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Medipol Başakşehir karşısında takımın başında sportif direktör Ali Ravcı yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Demir Grup Sivasspor karşısında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayıran Malatya ekibinde Ali Ravcı, Başakşehir maçında takımı sahaya çıkardı.

Ravcı'nın Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü 11 şöyle: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Bifouma, Fofana, Jahovic.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Malatyaspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 05:03 Kaynak: DHA
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