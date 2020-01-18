BtckTurk Yeni Malatyaspor maçından notlar

Ravcı'nın Medipol Başakşehir karşısında sahaya sürdüğü 11 şöyle: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb, Robin Yalçın, Acquah, Guilherme, Bifouma, Fofana, Jahovic.

Olgucan KALKAN/ - Süper Lig'in 18'inci haftasında Medipol Başakşehir sahasında BtcTurk Malatyaspor'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki mücadele saat 17.00'de başladı. Karşılaşmada Serkan Tokat düdük çalarken, Tokat'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ve İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.

- Yeni Malatyaspor 'da Ali Ravcı takımın başında

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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti

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