Btctrader Kimdir?
1 saat önce
BTCTrader İş Geliştirme Direktörü Salim Karaman, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
BTCTrader İş Geliştirme Direktörü Salim Karaman, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
BTCTrader hakkında konuşan Karaman, "Biz kripto para borsalarının altyapılarını yapıyoruz. Türkiye'deki partnerimiz ise BTCTurk. 6 yıldır bu şirket var ve blockchain üzerine kripto para borsası altyapısı üretiyor. Aslında bir yazılım şirketiyiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
İstanbullu Gelin'in Son Bölümündeki Mantık Hatası, İzleyenlere Yok Artık Dedirtti
Müge Anlı'ya Katılan Katil Zanlısı İşlediği Cinayetin Korkunç Detaylarını Anlattı
En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu
Kız Arkadaşını Beklerken Bıçaklandı