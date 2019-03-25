Btctrader Kimdir?

BTCTrader İş Geliştirme Direktörü Salim Karaman, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTrader İş Geliştirme Direktörü Salim Karaman, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



BTCTrader hakkında konuşan Karaman, "Biz kripto para borsalarının altyapılarını yapıyoruz. Türkiye'deki partnerimiz ise BTCTurk. 6 yıldır bu şirket var ve blockchain üzerine kripto para borsası altyapısı üretiyor. Aslında bir yazılım şirketiyiz" şeklinde konuştu.

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