BtcTurk 2018 Yılını Değerlendirdi

Global ölçekte Blockchain üzerine odaklanmış ve Blockchain ile kripto para bazlı teknolojileri üreten ve kullandıran bir şirket olarak faaliyet gösteren BtcTurk, 2018 yılı içerisinde göstermiş olduğu faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni yılda yeni dünya dengelerinin ışığında sağlam adımlarla ilerleyen BtcTurk, birden çok alana yatırım yaparak hem kullanıcısına hem de Türkiye ekonomisine katma değer sağladı.

Yeni kurumsal kimlik, yeni strateji ve yeni BtcTurk…

Türkiye'nin en büyük kripto para işlem platformu olan ve 2018'de sistem, altyapı, ekip, güvenlik gibi alanlara önemli yatırımlar yaparak kullanıcılarına önem verdiğini kanıtlayan BtcTurk, yenilik vurgusuyla logo ve kurumsal kimlik çalışmalarını da yeniden ele alarak değişiklikler yaptı. Yüze yakın kişiye yeni istihdam imkânı sunan BtcTurk, merkez ofisini Akmerkez'e taşıdı.

BtcTurk'ten kripto para pazarına büyük yatırım…

Bu yıl içerisinde 560 binin üzerinde kullanıcıya ulaşan BtcTurk, global piyasa değeri ve işlem hacmi yüksek kripto paraları platformuna ekleme stratejisine devam etti. BtcTurk, bu doğrultuda altcoin alım satım seçenekleri arasına Ripple (XRP), Tether (USDT), Stellar Lumens (XLM) ve BTC/USDT paritesini de ekledi.

Kripto para piyasasının konuşulduğu tek program: Kriptometre!

Kripto para piyasasını daha iyi anlatabilmek ve alanında uzman kişilerin yönlendirmeleriyle müşterilerini bilgilendirmek isteyen BtcTurk, Youtube kanalı üzerinden Kriptometre isimli bir program başlattı. Sunuculuğunu Ebru Baki'nin yaptığı programda kripto paralar ile blockchain teknolojisi üzerine alanında uzman kişilerle sohbet edilirken, programa Özgür Güneri, gazeteci Serdar Kuzuloğlu, akademisyen/yazar İsmail Hakkı Polat, gazeteci Erkan Öz, futurist Ufuk Tarhan, gazeteci Deniz Zeyrek, BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk, gazeteci/yazar/iletişim profesyoneli Ali Saydam, akademisyen/ekonomist/yazar Prof. Dr. Emre Alkin, iş adamı Fethi Sabancı Kamışlı, gazeteci Hakan Çelik, ekonomist Şant Manukyan konuk oldu.