BtcTürk/Güneri: Bitcoin bir sorun çözme iddiası ile geliyor

Türkiye 'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para borsası BtcTürk CEO 'su Özgür Güneri, merkez bankası kripto para birimlerinin dolar ve euro gibi mevcut para birimlerinin dijital sürümleri olarak değerlendirerek, bunun aksine kendi "ayrıcalıklı ve değerli" özellikleriyle Bitcoin'in finansa sistemine "bir çözüm" üretmeyi hedeflediğini söyledi.

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari'nin bütün ABD vatandaşlarının Fed'de bir hesap açmalarını gerektireceğinden merkez bankasının kendi dijital dolarını oluşturmasında bir avantaj görmediği açıklaması sonrası DHA'nın sorularını yanıtlayan Güneri, merkez bankaları tarafından oluşturulacak ve mevcut para birimleriyle "birebir aynı özellikleri taşıyan, ancak yalnızca kriptografi (şifreleme) ile korunmuş bir kripto paranın var olmasının" yararlı olmayacağını belirtti.

Güneri, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Garip bir şey söyleyeceğim ama şimdi dünya üzerinde bakıldığı zaman Türk lirası, euro, Amerikan doları bunların hepsi dijital. Zaten halihazırda sizin bir yerden bir yere para göndermeniz, dolaşımdaki paranın yüzde 95'i hatta daha fazlası, tamamıyla dijital dünyada var. Yani dönen paranın nakit karşılığı bile yok artık çünkü dünya, finansal sistem, bu dijital düzen üzerinden yürüyor. Dolayısıyla ortada böyle bir değer varken birebir aynı özellikleri taşıyan ama sadece kriptografi ile korunmuş bir kripto paranın var olmasının ben çok bir faydasının olacağını düşünmüyorum.

"Ama diğer taraftan bakıldığında Bitcoin'i eurodan dolardan, diğer para birimlerinden avantajlı kılan birkaç tane faktör var. O da Bitcoin'i zaten değerli ve ayrıcalıklı yapıyor. Yani Amerikan dolarının dijitalinin halihazırda var olduğu bir dünyada kripto para versiyonun da var olması ne kadar sorunu çözer bilemiyorum ama Bitcoin bir sorun çözme iddiasıyla geliyor. Sayısının sınırlı olması, bir merkez bankası olmaması, para politikasının tamamen kurallara ve yazılıma bağlı olması, şeffaf olması, merkeziyetçi olmaması gibi birçok faktör Bitcoin'i kuvvetli bir alternatif yapıyor. Ama halihazırda bulunan para birimlerini yalnızca kriptografik hale getirmek paranın genel akışıyla veya transferiyle veya altyapısıyla ilgili bir konu. Orada da ben çok heyecanlı değilim, beni heyecanlandıran taraf daha çok Bitcoin." (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

-BtcTürk CEO'su Özgür Güneri'nin değerlendirmesi

- İstanbul