Son Dakika Haberleri: Btcturk/güneri: bitcoin'in faiz indiriminden etkilenmesini beklemiyoruz
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Btcturk/güneri: bitcoin'in faiz indiriminden etkilenmesini beklemiyoruz

14 dakika önce

BtcTruk CEO'su Özgür Güneri, Bitcoin'in uluslararası kapsamda işlem görmesi sebebiyle ağırlıklı olarak küresel piyasalardan etkilendiğini ve Merkez Bankası faiz kararından etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

Btcturk/güneri: bitcoin'in faiz indiriminden etkilenmesini beklemiyoruz, System.String[]

BtcTruk CEO'su Özgür Güneri, Bitcoin'in uluslararası kapsamda işlem görmesi sebebiyle ağırlıklı olarak küresel piyasalardan etkilendiğini ve Merkez Bankası faiz kararından etkilenmesinin beklenmediğini söyledi.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 325 bazpuan indirimle, yüzde 19.75'ten yüzde 16.50'ye düşürdü. Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 5.74 - 5.75 lira aralığında olan dolar, karar sonrası 5.68 lira düzeyine kadar geriledi.

Söz konusu faiz kararı sonrası DHA'ya yaptığı açıklamada Güneri, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bitcoin doğası gereği sınır tanımaksızın işlem görebildiği için Bitcoin fiyatları küresel piyasalarda belirleniyor. Bu nedenle tek bir ülkenin politikalarından ziyade arz-talep, finansal piyasalardaki likidite bolluğu veya likidite sıkışması, jeopolitik riskler, Bitcoin'in genel kabul görmesi destekleyen haber akışı gibi ana başlıklardan etkileniyor. Bu nedenle Merkez Bankası'nın politika faizine ilişkin gelişmelerin Bitcoin fiyatına doğrudan olumlu veya olumsuz bir etkide bulunmasını beklemiyoruz."

Batı Çalışma Grubu, Merkez Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:31 Kaynak: DHA
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