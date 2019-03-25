Btcturk Kriptometre ile Nasıl Fark Yaratıyor?
1 saat önce
Gazeteci Ebru Baki, BTCTurk ve Kriptometre hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Ebru Baki, BTCTurk ve Kriptometre hakkında Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.
Kriptometre hakkında şaşkınlığını dile getiren Baki, BTCTurk'ün teknolojiye ve kripto para piyasasına olan katkılarından bahsetti.
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 04:33
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