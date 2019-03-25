Btcturk'ü Farklı Kılan Yönler Neler?

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.

BTCTurk CEO'su Özgür Güneri, Wise TV'ye açıklamalarda bulundu.



Konuşmasında BTCTurk'ün farklılaştığı noktalara ve başarılarına yer veren Güneri, şunları kaydettı: "BTCTurk, geniş yelpazede bakıldığında kripto para alıp satmak isteyen veya akıp tutmak isteyen kişiler için doğru adres. Markamız 5 yıldır faaliyet gösteriyor ancak ancak şu an Türkiye'de birinci dünyada ise dördüncü sıradayız. Rakiplerimize oranla yetkin ekibimiz ve bilgi birikimimiz ile bir adım öndeyiz diyebilirim."

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