BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-0

STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Ali Saygın Ögel

BTCTURK YENİ MALATYASPOR: Farnolle - Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Robin Yalçın, Acquah (Dk. 71 Donald), Remi (Dk. 90 Erkan Kaş ), Gökhan Töre (Dk 46 Kjartansson), Bifouma, Umut Bulut

GOL: Dk. 45 (P) Adem Büyük

Süper Lig'in 22'nci haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren golü 45'inci dakikada penaltıdan Adem Büyük kaydetti. Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 42'ye yükselterek 3'üncü sıraya yükseldi. Sarı kırmızılılar aynı zamanda ligdeki kazanma serisini de 6 maça çıkardı. BtcTurk Yeni Malatyaspor ise aldığı mağlubiyet ile ligdeki 9'uncu yenilgisini yaşadı ve 24 puanda kaldı.

8'inci dakikada Onyekuru Seri'nin pası ile savunma arkasına hareketlendi. Onyekuru ceza sahası solundan yerden ortasını yaptı, oluşan karambolde top yine Nijeryalı oyuncunun önüne geldi. Onyekuru'nun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruş az farkla auta çıktı.

31'inci dakikada gelişen BtcTurk Yeni Malatyaspor atağında Bifouma yay üzerindeki Robin Yalçın'a pasını bıraktı. Robin Yalçın'ın yaptığı plase vuruş az farkla auta gitti.

35'inci dakikada sarı kırmızlılarda Seri pasını Adem Büyük'e aktardı. Adem Büyük'ün topla kat ettikten sonra ceza sahasına girmeden yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

38'inci dakikada Galatasaray'ın sol kanattan gelişen atağında Onyekuru pasını ceza sahasına hareketlenen Emre Akbaba'ya aktardı. Akbaba'nın yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kalenin az farkla yanından dışarı gitti.

43'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Adem Büyük'ün savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Emre Akbaba ceza sahasına girdi ve kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Robin Yalçın'ın arkadan yaptığı müdahalesi ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi.

45'inci dakikada sarı-kırmızlılarda penaltıda topun başına geçen Adem Büyük, kaleci Farnolle'nin sağından topu ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.

55'inci dakikada sarı kırmızılılarda Onyekuru sol kanattan ceza sahasına pasını gönderdi. Feghouli topun üzerinden atladı ve meşin yuvarlak Adem Büyük'ün önünde kaldı. Adem'in sol ayağı ile yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

57'nci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Bifouma sol kanattan ceza sahasına girdi ve Donk'un müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy bu pozisyonda penaltı kararını verdi.

59'uncu dakikada pozisyon VAR'da incelendi ve pozisyonun başlangıcında Bifouma'ya atılan pasta Kongolu oyuncunun ofsayt pozisyonunda olduğuna karar verilerek penaltı kararı iptal edildi.

63'üncü dakikada Galatasaray'ın Ömer Bayram ile kullandığı köşe vuruşunda Donk'un yaptığı kafa vuruşu direkten döndü. Direkten dönen top sonrası ceza sahası içerisinde oluşan karambolde son olarak meşin yuvarlak Adem'in önünde kaldı. Adem'in yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

68'inci dakikada BtcTurk Yeni Malatyaspor'un savunma arkasına atılan topta Bifouma ceza sahası sol çaprazından sıfıra indi ve topu çekti. Ardından meşin yuvarlağı ceza sahası üstündeki Umut Bulut'a çıkardı. Umut'un yaptığı vuruşta top Seri'ye çarparak kornere çıktı.

82'nci dakikada sol kanattan gelişen konuk takım atağında Bifouma'nın ceza sahasına gönderdiği topta Ömer Bayram son anda meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

84'üncü dakikada sarı kırmızılılarda Emre Akbaba topu savunma arkasına gönderdi. Topla buluşan Onyekuru kaleci Farnolle ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

86'ncı dakikada Galatasaray'da Onyekuru sol kanatta hareketlendi ve pasını ceza sahasına hareketlenen Falcao'ya gönderdi. Kolombiya 'nın golcünün yaptığı vuruşta top kaleci Farnolle de kaldı.

Karşılaşma, 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

FALCAO 4 MAÇ SONRA FORMA ŞANSI BULDU

Galatasaray'da Süper Lig'in 19'uncu haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı mücadelede sakatlanan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, sakatlığını atlattı ve 4 maç sonra formasına kavuştu. Kolombiyalı golcü, BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin 80'inci dakikasında Adem Büyük'ün yerine oyuna dahil oldu.