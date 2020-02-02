BtcTurk Yeni Malatyaspor: 2-1

STAT: Bahçeşehir Okulları

SARI KARTLAR: Welinton, Fernandes (Alanyaspor) - Hadebe, Murat, Mina ( Yeni Malatyaspor

KIRMIZI KART: Dk. 60 NSakala ( Aytemiz Alanyaspor

GOLLER: Dk. 45+1 Bakasetas, Dk. 48 Cisse (P) (Aytemiz Alanyaspor), Dk.90+4 Chebake (BtcTurk Yeni Malatyaspor)

Süper Lig'in 20'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında BTC Türk Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek üst üste 5'inci galibiyetini elde etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 45+1'inci dakikada Bakasetas ve 48'inci dakikada penaltıdan Cisse kaydetti. BtcTurk Yeni Malatyaspor'un golü ise 90+4'üncü dakikada Chebake'den geldi.

9'uncu dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağını savunma savuşturmaya çalıştığı sırada Siopis'in ceza sahası içerisinde kayarak müdahalesiyle top yine Alanyaspor'a geçti. Son çizgiye kadar topu taşıyan Siopis'in ön kale direğine yükselttiği topa Cisse'nin uzanarak yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

16'ncı dakikada gelişen Alanyaspor kontra atağında savunma arkasına gönderilen uzun topu kontrol eden Cisse sağ çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Farnolle topu kornere tokatladı.

21'inci dakikada gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Salih Uçan'ın ortasına kale önünde topla buluşan Campos'un şutu az farkla auta gitti.

42'nci dakikada Yeni Malatyaspor korner kazandı. Sağ köşe direğinden Gökhan Töre'nin kale önüne yaptığı ortaya yükselen Chebake'in kafa vuruşunu gol çizgisinde NSakala karşıladı. Seken topu ise Marafona kornere çeldi.

45'inci dakikada soldan gelişen Yeni Malatyaspor atağında çizgi üzerinden Bifouma'nın ara pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Chaaleli dar açıdan sert vurdu ancak topu kaleci Marafona kornere çeldi.

45+1'inci dakikada sağdan gelişen Alanyaspor kontra atağında korner çizgisine yakın bir alanda topla buluşan Cisse'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortasına Bakasetas'ın geriden gelerek penaltı noktasında uçarak yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonlandı.

46'ncı dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Onur'un ortaladığı top Hadebe'nin eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

48'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Cisse, fileleri havalandırdı: 2-0.

60'ıncı dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında hızla rakip sahaya sokulan Bifouma'ya ceza sahası önünde NSakala'nın müdahalesi ardından oyuncu yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise müdahalenin faul olduğunu belirterek N'Sakala'yı kırmızı kartla oyun dışında bıraktı. Pozisyonun ardından faul atışını kullanan Bifouma topu direkt kaleye gönderdi ancak top üsten auta gitti.

69'uncu dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Cisse rakiplerini geçerek topu çizgiye kadar taşıdı. Korner köşesine yakın bir noktadan topu yükselten Cisse'nin ortasında kale önünde topa yükselen Campos'un kafa vuruşu sağ direği yalayarak auta çıktı.

73'üncü dakikada sağ kanattan ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Gökhan Töre'nin ortasında kale önünde topa yükselen Mustafa Akbaş'ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

90+4'üncü dakikada gelişen Yeni Malatyaspor kontra atağında sol kanattan içeri koşu yapan Gökhan Töre'nin arka direğe yaptığı sert ortaya Chebake'in kayarak vuruşu ağlarla buluştu: 2-1.

Karşılaşma ev sahibi Alanyaspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sonlandı.

- Antalya