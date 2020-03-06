BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyareti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve beraberindeki heyet, Süper Lig'in 25. haftasında yarın İttifak Holding Konya spor'u ağırlayacak BtcTurk Yeni Malatyaspor'a moral ziyaretinde bulundu.

Vali Baruş ve Başkan Gürkan, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve taraftarlar, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi sarı-siyahlı takımı ziyaret etti.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, kulübün zor bir dönemden geçtiğini belirterek, "Bu süreçte Malatya'nın bütün insanıyla beraber olması lazım. Çünkü Malatyaspor, Malatya'nın markası, göz bebeğidir. Bu göz bebeğine bütün Malatyalılar olarak sahip çıkmalıyız. Biz de bu sahip çıkmayı ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik." dedi.

Baruş, Malatya ekibinin İttifak Holding Konyaspor ve Trabzonspor ile sahasında karşılaşacağını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu iki maçtan da en iyi sonuçla çıkıp, Malatyaspor'un rahatlamasını temenni ediyoruz. Takımın başına Hikmet Karaman getirildi. Hikmet Karaman, hırslı bir hoca, kendisine güveniyoruz. İnşallah kendisiyle takımımız yeni bir hava bulur ve önümüzdeki süreçten Malatyaspor'un güçlenerek çıktığını görürüz. Çünkü şehir olarak buna ihtiyacımız var. 24 Ocak'ta bir depremin ardından da artçı sarsıntılar yaşadık, vatandaşlarımız da olumsuz etkilendi. Malatyaspor'un başarılı olması hem bu olumsuz havadan çıkmamızı hem de yeni bir ivme ve sevinç kazandırılması açısından son derece önemli."

Gürkan: "Hocamızdaki o heyecanı gördüm"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise İttifak Holding Konyaspor maçına bütün taraftarları davet ettiğini vurgulayarak, "Yeni bir sayfayı, yeni teknik direktörümüzle açacağız. Hocamızdaki o heyecanı gördüm. O heyecanımız inşallah futbolcularımıza ve sahaya yansıyacak, seyircilerimiz de futbolcularımızın arkasında dimdik duracak ve takımı 90 dakika boyunca yılmadan, bıkmadan destekleyecek. Bu yeni sayfayla Malatya yeni bir dirilişin içerisinde yeni, güzel spor destanları yazacak." diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ise takımın kötü sonuçlar aldığını fakat ilk yarıdaki gibi yoluna devam edeceğini ifade etti.

Malatya ekibinin yeni teknik direktörüyle ivme yakalayacağını aktaran Tüfenkci, "Ben kimilerinin dediği gibi Yeni Malatyaspor'un küme düşeceğine inanmıyorum. Yeni Malatyaspor futbolcularıyla, teknik direktörüyle, yönetimiyle esasında daha üst sıraları hak eden bir takım. Şehir olarak esasında bunu hak ediyoruz. Dolayısıyla bu kısa süreli bocalamayı Konyaspor maçıyla beraber atlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gevrek: "Konyaspor maçını kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz"

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek de sezonun ikinci yarısında kötü gittiklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu kötü gidişatlar futbolun içerisinde var. Bu biraz uzun sürdü. İnşallah hep birlikte bunun içerisinden çıkacağız. Konyaspor ile önemli bir maçımız var, bu maç öncesi bu ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu biliyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, futbolcu kardeşlerimizin hepsi bu sorumluluğun farkında. Bu şehir birlikte çok büyük başarılara imza attı. İkinci yarı çok sıkıntılı başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı bu moral ziyareti, taraftarlarımız ve camiamızla beraber atlatacağız. Konyaspor maçını kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz."