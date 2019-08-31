Son Dakika Haberleri: BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek

3 saat önce

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın Alanyaspor'u ağırlayacak.

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Alanyaspor'u konuk edecek, System.String[]

Süper Lig'in 3. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor, yarın Alanyaspor'u ağırlayacak.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Sarı-siyahlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de 3. karşılaşmasını Alanyaspor ile oynayacak.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut ise geçen sezon teknik direktörlüğünü yaptığı BtcTurk Yeni Malatyaspor takımıyla bu sezon ilk defa karşılaşacak.

Sergen Yalçın da eski takımı Alanyaspor'a karşı bu sezon ilk kez BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü olarak mücadele edecek.

Yeni Malatyaspor ligin ilk haftasında evinde Medipol Başakşehir'i 3-0 yenerken, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-siyahlı takım ligin 3. haftasına bir galibiyet ve bir mağlubiyetle girdi.

Aytemiz Alanyaspor, Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:34 Kaynak: AA
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